كأس الجمهورية.. شباب قسنطينة يكتسح النزلة ويبلغ الدور الـ16

اكتسح فريق شباب قسنطينة أمسية اليوم الجمعة مُضيفه اتحاد النزلة برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

المواجهة التي جرت بملعب الشهيد علي لابوانت، لحساب الدور الـ32 من كأس الجزائر سمحت للسياسي ببلوغ الدور الـ16.

وسجل رباعية السياسي كل من زكرياء خالدي، سمير عيبود، وحمزة دمان الذي بصم على ثنائية.

وسيواجه الفريق القسنطيني الفائز من مباراة أتلتيك بارادو ووداد مستغانم، المقررة يوم 20 ديسمبر الجاري.