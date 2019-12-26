كأس الجمهورية.. وفاق سطيف يتأهل بصعوبة للدور ال16

تأهل سهرة اليوم الخميس فريق وفاق سطيف للدور ال16 من منافسة كأس الجمهورية بعد تجاوزه المُضيف شبيبة بجاية.

التأهل جاء بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقتين الرسمي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة الدور ال32 التي جرت بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

تقدم للوفاق السطايفي في اللقاء “أحمد قندوسي” في الدقيقة 31 قبل ان يُعدل المدافع “معمر يوسف” النتيجة للمحليين في الدقيقة 36.

مدافع الوفاق “حسين لعريبي” منح المحليين التقدم عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.

لكن ماليك توري عدل لزملاء القائد “أكرم جحنيط” في الدقيقة 16 من المرحلة الثانية.