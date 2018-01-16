كأس الجمهورية: 12 أندية محترفة وثلاث من الجهوي في الدور الثمن النهائي

إختتمت أمسية اليوم لقاءات الدور الـ16 من كأس الجمهورية ليكمل إتحاد العاصمة قائمة 16 فريق سينشط الدور الثمن نهائي.

وضمنت 10 فرق من المحترف الأول مكانة في الدور القادم، إضافة لناديين فقط من المحترف الثاني.

فيما صنعت أندية شباب الدار البيضاء، مولودية البيض وشباب الزاوية وإتحاد بلخير الإستثناء وسيواصلون حلم السيدة الكأس.

للإشارة فإن قرعة الدور الثمن والربع النهائي من السيدة الكأس سيكون يوم الثلاثاء 23 جانفي القادم.

القائمة النهائية للأندية المتأهلة كالآتي :

مولودية وهران . شبيبة القبائل . شباب بلوزداد . مولودية الجزائر . إتحاد الجزائر

شبيبة الساورة . إتحاد بلعباس . إتحاد بسكرة . إتحاد البليدة . دفاع تاجنانت . إتحاد بلخير