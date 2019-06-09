كأس الجمهورية..”ALLEZ الشباب زوج والثامنة في بلكور”

توّج فريق شباب بلوزداد،بلقب كأس الجمهورية، بعد إطاحته بشبيبة بجاية في النهائي الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر بنتيجة هدفين لصفر.

ليتمكّن من اللحاق بكل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة كأكثر النوادي تتويجا بـ ” كأس الجمهورية “، بثمانية ألقاب لكل منها.

بداية المباراة كانت حذرة من الجانبين،أتيحت فيها أول فرصة للبجاوية في الدقيقة الخامسة بركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس،سيدريك بصعوبة.

قبل أن يرد البلوزداديون عن طريق بالغ الذي توغل، وراوغ مدافعين،ليمرر الكرة نحو بشو الذي فوّت الفرصة في الدقيقة 13.

وطالب لاعبو الشباب،بركلة جزاء إثر سقوط جرار،داخل منطقة العمليات في الـ 16 د،غير أن الحكم سعيدي،أمر بمواصلة اللعب رغم الاحتجاجات.

بعدها تواصلت سيطرة البلوزداديين التي جسّدها بشو بتسديدة ردها الحارس علاوي في الدقيقة 24 ثمّ سجلها نساخ.

غير أن هدفه رفض لأنه كان في وضعية تسلل، قبل أن يوقف الحكم سعيدي المباراة لإراحة اللاعبين بسبب الحرارة.

وعند استئناف اللعب توغل زروال من بلوزداد على الجهة اليمنى ووزع كرة لم يتمكن المهاجمون من استغلالها.

لينتهي الشوط الأول بسيطرة عقيمة لأبناء لعقيبة.

الشوط الثاني كان كسابقه بأفضلية بلوزدادية من دون خطورة، إلى غاية الـ73 د، اين نفذت كرة حرة لـ«الجياسامبي».

تابعها نياطي في الشباك غير ان الحكم ألغى الهدف بسبب خطأ على الدفاع.

ليأتي رد البلوزداديين،بكرة جرار،نحو بوسيليو الذي وزعها ارضية للمدافع البجاوي مدور،الذي أخطا بإبعادها،ومنحها على طبق لسعيود،الذي أدخلها الشباك في الـ76د.

وحاولو تعميق الفارق،عن طريق بالغ مرتين من دون جدوى،امام صلابة الحارس علاوي الذي منع سعيود من هدف في الـ88 د.

ردّ عليه البجاوية في الدقيقة 93 بتسديدة رائعة تصدى لها الحارس سيدريك بأعجوبة.

قبل أن يغتنم سعيود كرة مرتدة ويقدمها من ذهب لبوسليو،الذي سجل الهدف الثاني،منهيا اللقاء بثامن ألقاب “السياربي” بـ ” كأس الجمهورية “.