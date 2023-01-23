كأس الرئيس لكرة اليد.. المُنتخب الوطني يسقط أمام تونس

واصل أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني لكرة اليد، سلسلة انهزاماته خلال منافسة بطولة العالم الجارية ببولندا والسويد.

حيث انهزم الخضر أمام تونس بـ30-25 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الرئيس، التي تدور على هامش بطولة العالم.

وبعد فوز اليوم، أنهى منتخب تونس، مباريات المجموعة الثانية في كأس الرئيس في الصدارة بـ6 نقاط.

هذا بينما أنهى المنتخب الوطني المنافسة في المركز الأخير بـ0 نقطة بعد 3 هزائم.