كأس الرابطة.. إدارة شبيبة القبائل تتراجع وتستقبل وداد تلمسان بتيزي وزو

الرياضة
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كأس الرابطة.. إدارة شبيبة القبائل تتراجع وتستقبل وداد تلمسان بتيزي وزو صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تراجعت إدارة فريق شبيبة القبائل عن خوضها مُباراة الدور نصف النهائي لمُنافسة كأس الرابطة، أمام وداد تلمسان، بملعب “5 جويلية الأولمبي”، وأكدت إدارة النادي القبائلي، أمسية اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، استقبالها “الوات” بملعب “01 نوفمبر 1954” بتيزي وزو.

وكان مسؤولي الكناري، قد أعلنوا في الصبيحة خوض هذه المواجهة بملعب “5 جويلية”، بدل ملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، ويذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بوداد تلمسان، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة، مقررة يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الخامسة والنصف مساءً.


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