كأس الرابطة.. النصرية تضرب بالثقيل وسقوط مدوي لشباب قسنطينة أمام مقرة

حقق فريق نصر حسين داي يوم ظهيرة اليوم فوزا عريضا أمام ضيفه جمعية عين مليلة برباعية نظيفة في إطار الدور التمهيدي لمنافسة كأس الرابطة،.

وسجل أهداف المباراة كل من بوسالم في الدقيقة الثالثة، وثنائية بانوح عند الدقائق الـ 30 والـ67، وبوسالم في الدقيقة الـ53، ويواجه فريق نصر حسين داي في الدور ثمن النهائي فريق شبيبة القبائل بتيزي وزو،.

وفي مباراة أخرى تأهل فريق نجم مقرة على حساب فريق شباب قسنطينة بعد الفوز الذي حققه لأشبال المدرب عزيز عباس بثلاثية أمام فريق السي أس سي، حيث تداول عن تسجيل الأهداف كل من علي حيمود في الدقيقة الـ30، دمان في الدقيقة الـ67، والجاج بوقش في الدقيقة الـ73، ويتنقل فريق نجم مقرة في الدور ثمن النهائي إلى العاصمة لمواجهة فريق شباب بلوزداد.

كما تمكن فريق أولمبي المدية من قطع تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز بثنائية مقابل هدف واحد أمام ضيفه أولمبي الشلف، من تسجيل كنيش في الدقيقة 8، والغوماري في الدقيقة الـ42، وخالد دحماني من جانب الشلفاوة في الدقيقة 86، حيث سيواجه فريق أولمبي المدية في الدور المقبل نادي إتحاد بلعباس بملعب إمام إلياس.