كأس الرابطة .. تلمسان تحدث المفاجئة وتأهل الشبيبة على حساب النصرية

شهد الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة مفاجأة كبيرة بتأهل فريق وداد تلمسان على حساب مضيفه وفاق سطيف بملعب 8 ماي 45.

وقلب فريق وداد تلمسان تأخره أمام وفاق سطيف إلى فوز بثنائة قطع به تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى فاز فريق شبيبة القبائل بثنائية نظيفة أمام ضيفه نصر حسين داي من تسجيل كل من كروم وبولحية.

وفاز فريق إتحاد العاصمة بثنائية نظيفة في الداربي العاصمي الكبير أمام الغريم التقليدي مولودية الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين من تسجيل المستقدمين الجدد كوامي أوبوكو وزكرياء نعيجي.