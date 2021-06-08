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كأس الرابطة.. سوسطارة في مهمة إنقاذ الموسم أمام مقرة

الرياضة
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كأس الرابطة.. سوسطارة في مهمة إنقاذ الموسم أمام مقرة
بقلم يونس رزيق

يحتضن ملعب الإخوة بوشليق ظهيرة اليوم الثلاثاء مباراة الدور نصف النهائي من كأس الرابطة بين نجم مقرة وإتحاد العاصمة، حيث ستكون بمثابة آخر فرصة لأشبال المدرب منير زغدود من أجل إنقاذ الموسم الكروي الحالي، بعد ابتعاد حلم التتويج بلقب البطولة بنسبة كبيرة، في حين سيكون أشبال المدرب عزيز عباس في مهمة تأكيد التأهل المسجل في الدور ربع النهائي أمام شبيبة الساورة، هذا وكان فريق سوسطارة قد قطع تأشيرة التأهل إلى هذا الدور نصف النهائي بعد الفوز الصعب الذي حققه في الجولة الماضية أمام أولمبي المدية.

وعينت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم مهدي عبيد شارف لإدارة مباراة الدور نصف النهائي بين فريق نجم مقرة ونظيره إتحاد العاصمة وسيكون في مساعدته كل من بولفلفل كمساعد أول ، عميرة كمساعد ثاني ومصغير حكم رابع.


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