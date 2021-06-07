كأس الرابطة.. شبيبة القبائل تستقبل وداد تلمسان بملعب “5 جويلية”

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل عن خوضها مباراة نصف نهائي كأس الرابطة، أمام وداد تلمسان، بملعب “5 جويلية”.

وأكدت إدارة النادي القبائلي، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، استقبالها، لفريق وداد تلمسان بملعب “5 جويلية”.

وكان مسؤولي الكناري، قد تقدموا في وقت سابق، بطلب للرابطة، من أجل خوض هذه المواجهة بملعب “5 جويلية”، بدل ملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بوداد تلمسان، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة، مقررة يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الخامسة والنصف مساءً.