كأس الرابطة.. قمة الاتحاد والعميد في بولوغين لا تقبل القسمة على اثنين

سيكون الجمهور الكروي الجزائري، على موعد سهرة اليوم السبت، مع القمة التي ستجمع اتحاد العاصمة، ومولودية الجزئر، لحساب كأس الرابطة

ويسعى اتحاد العاصمة، للإطاحة بالمولودية، والتأهل للدور المقبل، ومن أجل تأكيد استفاقتهم، بعد النتائج الإيجابي المحققة مؤخرا في البطولة.

وفي المقابل، يطمح فريق مولودية الجزائر، لحصد أكبر قدر مكن من الألقاب في هذا الموسم الذي يتزامن مع مؤية الفريق، ما يحتم الفوز أمام الاتحاد، لضمان التأهل.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فريق اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، بملعب “عمر حمادي”، تدخل ضمن الدورالثمن نهائي لكأس الرابطة.