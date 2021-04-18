كأس الرابطة.. “لاليغ” تُغير مواقيت مُباريات الدور التمهيدي

غيرت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم الأحد مواقيت مُباريات الدور التمهيدي من مُنافسة كأس الرابطة.

هيئة “عبد الكريم مدوار” قدمت كل من مباريات أولمبي المدية-جمعية الشلف، نصر حسين داي-جمعية عين مليلة ونجم مقرة -شباب قسنطينة، الى الساعة 15:30 بدلا من الرابعة مساء.

الرابطة اضطرت الى برمجة المباريات المُقررة يوم الثلاثاء في هذا التوقيت بسبب غياب الإنارة عن الملاعب التي ستحتضن لقاءات الدور التمهيدي.

هذا وسيُلعب الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة يومي ال30 أفريل وال8 ماي على التوالي.