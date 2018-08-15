كأس السوبر الأوروبي .. مواجهة “نارية” بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد !

سيكون ملعب “لو كوك أرينا” بـ “أستونيا” مسرحا لأول مباراة رسمية هذا الموسم لقطبي العاصمة “مدريد” أين سيواجه “الريال” نظيره “الأتليتي” في كأس السوبر الأوروبي.

ريال مدريد سيظهر بنسخته الجديد من دون النجم البرتغالي والشبح الأسود لـ “أتليتكو مدريد” “كريستيانو رونالدو”، ويريد “الملكي” تحقيق أفضل بداية ممكنة.

فقد أكد المدرب “جوليان لوبيتيغي” على ضرورة تقديم مباراة كبيرة والفوز باللقب، لأن أهداف الريال واضحة وهي التتويج بكل الألقاب الممكنة.

من جهة أخرى، يسعى “أتليتكو مدريد” لفك عقدة “الريال” أوروبيا، ويسعى للتتويج الأوروبي والثأر من النادي “الملكي” بقيادة بطل العالم “غريزمان”.

وسيكون المدرب “سيميوني” غائبا عن مقاعد البدلاء بسبب العقوبة المسلطة عليه من طرف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.