كأس السوبر الإفريقي.. اتحاد العاصمة في موعد ناري أمام صن داونز

سيكون اتحاد العاصمة، المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على موعد مع مواجهة قوية أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتوج بلقب رابطة أبطال إفريقيا، في مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة.

وجاء تأهل نادي ماميلودي صن داونز إلى السوبر القاري بعد تتويجه برابطة الأبطال الإفريقية على حساب الجيش الملكي المغربي، عقب فوزه ذهابًا بهدف دون رد، ثم تعادله إيابًا بنتيجة هدف لمثله، اليوم الأحد، ليحسم اللقب بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1).

ومن المنتظر أن تحظى هذه القمة القارية بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، بالنظر إلى قيمة الفريقين والطموحات الكبيرة لكليهما من أجل إضافة لقب إفريقي جديد إلى خزائنهما. في حين لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحد الآن، موعد ومكان إجراء هذه المواجهة المرتقبة.

وسيسعى اتحاد الجزائر لتكرار سيناريو موسم 2022-2023، لما توج بأول لقبين قاريين، أمام يونغ أفريكانز في نهائي كأس الكونفيدرالية، وبكأس السوبر، بعد فوزه أمام الأهلي المصري.