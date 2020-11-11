كأس السوبر مهددة بالإلغاء بسبب قرار الولاية !

الرياضة
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كأس السوبر مهددة بالإلغاء بسبب قرار الولاية !
بقلم يونس رزيق

سيكون نهائي كأس السوبر بين إتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد لسنة 2019 مهددا بالإلغاء بسبب القرار  الأخير لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، قرار منع وإلغاء جميع التجمعات الرياضية تحت أي مُسمى، تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وجاء في قررار مديرية الشباب والرياضة ما يلي:

“تعلم مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، جميع رؤساء الجمعيات، النوادي، والرابطات الرياضية لولاية لجزائر، إلى ضرورة إلغاء جميع التجمعات تحت أي شكل على مستوى الولاية، وهذا تنفيدا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم: 511 المؤرخة في 5 نوفمبر 2020”.


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