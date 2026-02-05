كأس العالم تحط رحالها بالجزائر

سيكون مجسم كأس العالم، حاضرا بالجزائر العاصمة، يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة التي تنظمها “الفيفا” تحسبا لمونديال 2026.

ومن المقرر أن يكون مجسم كأس العالم، مرفوقا خلال زيارته إلى الجزائر، بممثلين عن “الفيفا”، أبرزهم الدولي الألماني الأسبق يورغان كلينسمان، حسب الإذاعة الوطينة.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه سيتم عرض مجسم كأس العالم، أمام الجماهير الجزائرية، بالقاعة البيضوية لمركب “محمد بوضياف”، لأخذ صور تذكارية.

وتعتبر هذه ثالث مرة يحل فيها مجسم كأس العالم بالجزائر، بعد زيارتين سابقتين، سنتي 2009، و2013.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم، سيشارك في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا.