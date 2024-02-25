كأس العالم للجمباز.. كيليا نمور سادسة في الحركات الأرضية

حققت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، المركز السادس في نهائي اختصاص الحركات الأرضية، في منافسة كأس العالم الجارية وقائعها بـ “كوتبوس” الألمانية.

واحتلت البطلة الجزائرية الصاعدة، المركز السادس في الحركات الأرضية بعلامة 12.866، في ثالث وآخر نهائي ضمن مشاركتها العالمية.

وبصمت صاحبة الـ 17 ربيعا، على بداية واعدة في منافسات كأس العالم للجمباز. بعدما توّجت بذهبية العمودين غير المتوازيين، إلى جانب مركز رابع في جهاز عارضة التوازن، وسادس في الحركات الأرضية.