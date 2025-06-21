كأس العالم للجمباز.. نمور تحصد ذهبية جديدة في مرحلة “طشقند”

عزّزت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، رصيدها بميدالية ذهبية جديدة، ضمن مرحلة “طشقند” لكأس العالم، المقامة بأوزباكستان، في الفترة ما بين الـ 18 إلى الـ 21 جوان الجاري.

وتوّجت البطلة الأولمبية، اليوم السبت، بذهبية عارضة التوازن، بعد تحقيقها لأعلى علامة بـ 13.300، ضمن فعاليات كأس التحدي العالمي بطشقند. بعدما كانت قد تصدرت سابقا، التصفيات بعلامة ممتازة بلغت 14.650 نقطة.

وتعد هذه الذهبية، الثانية لكيليا نمور، بعد الأولى التي حققتها أمس الجمعة. في جهاز العارضتين غير المتوازيتين.

يُشار إلى أن مرحلة “طشقند” تعد محطة ضمن سلسلة مراحل منافسة كأس العالم للجمباز الفني. التي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز، كما تعتبر مهمة كونها تتيح لأفضل لاعبات الجمباز في العالم التنافس والتصنيف على المستوى العالمي.