كأس العالم 2026.. ألمانيا تكتسح كوراساو بسباعية في مستهل مشوارها

استهل المنتخب الألماني مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بفوز عريض على منتخب كوراساو بنتيجة (7-1)، في لقاء جمعهما على ملعب “NRG” بـهيوستن، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وبسط المنتخب الألماني نفوذه كاملاً على اللقاء، وسجل فيليكس نيمتشا في الدقيقة 6. وعلى الرغم من معادلة كوراساو النتيجة عن طريق ليفانو كومينيسيا في الدقيقة 21، إلا أن الرد جاء سريعاً وقاسياً بإنهاء الشوط الأول بثلاثية سجلها شلوتيربيرغ وهافرتز من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني، واصل الإعصار الألماني ضرب شباك كوراساو برباعية إضافية تناوب عليها جمال موسيالا، ناثانئيل براون، دينيس أونداف، وكاي هافرتز الذي بصم على ثنائيته الشخصية.

بهذا الفوز الكبير، يرسل المنتخب الألماني، بقيادة جوليان ناغلسمان، رسالة قوية للمنافسين، بحصده أول ثلاث نقاط له في البطولة، مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب العالمي.