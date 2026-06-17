كأس العالم 2026.. البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية إنجازاً تاريخياً بتعادله أمام البرتغال بنتيجة (1-1)، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026.

ودخل المنتخب الكونغولي المواجهة باحثاً عن كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي، بعدما تمكن المهاجم يوان ويسا من تسجيل هدف التعادل، مانحاً بلاده أول نقطة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وبدأت البرتغال اللقاء بقوة، وهددت مرمى المنافس مبكراً عبر جواو كانسيلو، قبل أن ينجح جواو نيفيز، في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة السادسة برأسية محكمة عقب تمريرة متقنة من زميله بيدرو نيتو.

ورغم البداية القوية للبرتغاليين، أظهر منتخب الكونغو الديمقراطية شخصية قوية ونجح في العودة، ليقتنص تعادلاً تاريخياً سيبقى راسخاً في ذاكرة جماهيره، باعتباره أول نقطة مونديالية في سجل “الفهود”.