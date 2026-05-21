كأس العالم 2026.. المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يتعرف على منافسيه

تعرف المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الخميس، على منافسيه في الطبعة المقبلة من بطولة كأس العالم لاقل من 17 عاما.

ووضعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 عاما، التي أجريت الويم الخميس، المنتخب الجزائري، في المجموعة العاشرة.

وسيواجه شبان الخضر، في هذه المجموعة العاشرة، ثلاثة منتخبات وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، مونتنيغرو، ومنتخب الشيلي.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2026، لأقل من 17 عاما، ستجرى بدولة قطر، خلال الفترة ما بين 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026.