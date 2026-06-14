كأس العالم 2026.. اليابان تخطف تعادلا مثيرا أمام هولندا

استهل المنتخبان الهولندي والياباني مشوارهما في مونديال 2026 بتعادل مثير بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب دالاس لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم 2026.

وعكست المباراة الندية الكبيرة بين منتخب “الطواحين” الهولندية الذي يدخل البطولة بصفته مرشحا بارزا، و”الساموراي” الياباني الذي أكد مجدداً قدرته على مقارعة الكبار وتقديم عروض قوية.

شهد الشوط الثاني قمة الإثارة بعد شوط أول مغلق، وافتتح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مجال التهديف برأسية في الدقيقة 51، ليرد الياباني ناكامورا سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 57.

وعادت هولندا للتقدم عبر سومرفيل في الدقيقة 64، غير أن العزيمة اليابانية أثمرت هدفاً قاتلاً في الدقيقة 89 برأسية كامادا. ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بتعادل منطقي ومستحق.

بهذه النتيجة، يضع كلا المنتخبين أول نقطة في رصيديهما قبل دخول حسابات الجولة الثانية النارية من أجل خطف صدارة المجموعة السادسة. إذ يصطدم المنتخب الهولندي بنظيره السويدي، في حين يواجه المنتخب الياباني اختباراً قوياً أمام المنتخب التونسي.