كأس العالم 2026.. برنامج مباريات “الخضر” في الدور الأول

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، عن البرنامج الكامل للمنتخب الوطني، خلال منافسات الدور الأول، من نهائيات كأس العالم 2026.

وتم تحديد جدول مباريات الجزائر في الدور الأول من المونديال ضمن المجموعة العاشرة، الذي سيجمعه بمنتخبات الأرجنتين، الأردن، والنمسا.

يُظهر هذا البرنامج المعلن، ثلاث مواجهات قوية في مواعيد وأماكن مختلفة، بين كانساس سيتي ومنطقة خليج سان فرانسيسكو الأمريكية.

مواجهة الافتتاح:

الجزائر ضد الأرجنتين - اختبار النخبة تبدأ الجزائر رحلتها في كأس العالم بمواجهة من العيار الثقيل ضد المنتخب الأرجنتيني العملاق يوم 17 جوان 2026 في كانساس سيتي، بداية من الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

المواجهة الثانية: صراع عربي في قلب أمريكا

تُقام المباراة الثانية للمنتخب الجزائري في 23 جوان 2026، بداية من الساعة الخامسة صباحا، بالتوقيت المحلي، في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث يواجه المنتخب الأردني في لقاء يحمل طابع التنافس العربي. تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة من الناحية التكتيكية، إذ سيكون للفريق الجزائري فرصة تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من خلال حصد نقاط هذه المواجهة.

المواجهة الختامية: الجزائر والنمسا

يخوض المنتخب الجزائري مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات يوم 28 جوان 2026، بداية من الساعة الرابعة صباحا، في مدينة كانساس سيتي، حيث يلتقي بالمنتخب النمساوي الأوروبي الذي سبق له التأهل من منطقة الاتحاد الأوروبي (UEFA).