كأس العالم 2026…ترامب يحذّر الدول من دعم المغرب !

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كأس العالم 2026…ترامب يحذّر الدول من دعم المغرب !
بقلم عمر تدريست

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الداعمة للمغرب، مؤكد دعمه القوي لاحتضان بلاده والمكسيك وكندا كأس العالم 2026.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”،

“لقد قدمت الولايات المتحدة مشروعا قويا مع كندا والمكسيك بخصوص كأس العالم 2026”.

مضيفا، أنه من العار أنّ تقوم الدول التي تدعمها أمريكا من مقاطعة الملف.

متسائلا لماذا يتعين على أمريكا مساندة الدول عندما لا تدعمنا.

وتعتبر المغرب الدولة الوحيدة التي تنافس الولايات المتحدة وكند والمكسيك في احتضان كأس العالم 2026.

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