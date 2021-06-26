كأس العرب.. الخضر ملزمون بالفوز على النيجر

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا، منتخب النيجر ضمن الجولة الثالثة من كأس العرب للمنتخبات.

وسيكون الخضر أمام حتمية الفوز بهذه المواجهة، من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل للدور الربع النهائي من هذه المنافسة.

ويملك المنتخب الجزائري 3 نقاط في رصيده، بعد تحقيقه لفوز أمام موريتانيا، وانهزامه أمام مصر، فيما يملك منتخب النيجر نقطة واحدة.

يذكر أن كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 عاما، الجارية بمصر، تشهد مشاركة 16 منتخبا عربيا مقسما إلى أربع مجموعات تضم 4 منتخبات، وسيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الربع النهائي.