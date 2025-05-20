كأس العرب.. “الخضر” يتعرفون على منافسيهم الأحد القادم

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، يوم الأحد 25 ماي الجاري، موعدا لإقامة قرعة البطولة.

وحسب تقارير صحفية قطرية، فإن القرعة، الخاصة بالبطولة العربية، التي ستقام بقطر. في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025، ستجري الأحد القادم، بفندق “رافلز” بالعاصمة الدوحة.

وأشار المصادر ذاتها، إلى أن البطولة ستعرف مشاركة 16 منتخبا. ضمن 9 منها تأهلهم مباشرة بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتقدمهم المنتخب الوطني، حامل اللقب.

بينما ستتحدد هوية المنتخبات الـ 7 الأخرى التي ستشارك في بطولة كأس العرب 2025، من خلال تصفيات تقام في شهر نوفمبر المقبل.