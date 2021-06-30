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كأس العرب.. الخضر يصطدمون بتونس في المربع الذهبي

الرياضة
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كأس العرب.. الخضر يصطدمون بتونس في المربع الذهبي
بقلم حواز عبد النور

تعرف سهرة اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة على مُنافسه في الدور نصف النهائي لمُنافسة كأس العرب للمُنتخبات الجارية وقائعها بمصر.

المُنتخب التونسي حقق فوزا مهما على جزر القمر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء على ملعب  القاهرة الدولي ضمن مباريات الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا لأشبال المدرب محمد لاسات في المربع الذهبي.

المواجهة التي تجمع شُبان الخضر بنسور قرطاج ستُلعب يوم السبت 03 جويلية 2021 بملعب القاهرة الدولي بداية من الساعة ال19:00 بتوقيت الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1015912

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