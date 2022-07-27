كأس العرب..الخضر يفوزون ضد ليبيا ويقتطعون تأشيرة الربع النهائي

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، الفوز ضد المنتخب الليبي في كأس العرب للشباب أبها2022.

وإنتهى اللقاء الثاني، لأشبال لسالت بالدورة العربية بفوز بنتيجة 3.1، بعد أن فازوا في اللقاء الأول ضد لبنان 2.1.

وتمكن مهاجم الخضر، رحو جورس من إفتتاح باب التسجيل، بطريقة رائعة في الدقيقة 25، وليعدل بعدها المنتخب الليبي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وليمنح اللاعب أسامة عمر، الأفضلية للخضر من جديد في الدقيقة 73، وليضيف أخريب لحلو الهدف الثالث للمنتخب الوطني في اللقاء.