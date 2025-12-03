كأس العرب.. العراق يعتلي صدارة المجموعة الرابعة

افتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس العرب، اليوم الأربعاء، بتعادل سلبي أمام منتخب السودان، نتيجة وضعته مؤقتاً في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.

ورغم فشل “الخضر” في الوصول إلى الشباك، إلا أن اللقاء حمل بعض الإيجابيات، في انتظار تحسين النجاعة الهجومية في الجولات القادمة.

وفي المباراة الثانية من المجموعة، نجح المنتخب العراقي في تجاوز البحرين بنتيجة (2-1). ليخطف صدارة المجموعة بثلاث نقاط ثمينة، ويؤكد جاهزيته للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

أما البحرين، فوجد نفسه في المركز الأخير دون رصيد، ما يجعله يدخل الجولة الثانية تحت ضغط كبير.

المنتخب الوطني يوجّه الآن تركيزه نحو مواجهة البحرين المرتقبة يوم السبت. والتي تعدّ مفصلية في حسابات التأهل لربع نهائي المنافسة.

الفوز في هذا اللقاء سيرفع رصيد “الخضر” إلى أربع نقاط، ويمنحهم أفضلية مريحة قبل مواجهة العراق. بينما يسعى المنتخب البحريني لتعويض خسارته الأولى والعودة إلى سباق المنافسة.

مباراة السبت ستكون اختباراً جديداً لأشبال بوقرة، وفرصة لإظهار ردّ الفعل وتصحيح الأخطاء. خصوصاً في الجانب الهجومي، لضمان مواصلة المشوار بثبات وثقة أكبر.