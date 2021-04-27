كأس العرب.. القرعة تضع الخضر في مجموعة واحدة مع مصر

وضعت قرعة مُنافسة كأس العرب فيفا 2021 المنتخب الوطني الجزائري في مجموعة واحدة مع المنتخب المصري.

القرعة التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية “الدوحة” أوقعت الخضر في المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الرابعة الجزائر-مصر-لبنان أو جيبوتي-ليبيا أو السودان لتتجدد المواجهة بين الجزائر ومصر بعد أكثر من 11 سنة من آخر لقاء.

نتائج قرعة كأس العرب قطر 2021

المجموعة الأولى: قطر-العراق-عمان أو الصومال-البحرين أو الكويت.

المجموعة الثانية:تونس-الإمارات-سوريا-تانيا أو اليمن.

المجموعة الثالثة:المغرب-السعودية-الأردن أو جنوب السودان-فلسطين أو جزر القمر.

الدور التمهيدي: عمان- الصومال، لبنان-جيبوتي، الأردن-جنوب السودان، البحرين-الكويت، موريتانيا-اليمن، فلسطين-جزر القمر، ليبيا-السودان.

البطولة ستجرى على 6 ملاعب من ملاعب مونديال قطر 2022، في الفترة ما بين 1 و8 ديسمبر 2021.