كأس العرب.. المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما في اختبار صعب أمام مصر

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اختبارا صعبا، اليوم الأربعاء، في مواجهة منتخب مصر، لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للأمم.

وسيدخل أشبال المدرب محمد لاسات، هذه المواجهة، بنية التأكيد، بعد فوزهم في الجولة الأولى أمام منتخب موريتانيا.

وفي المقابل يطمح المنتخب المصري، لضمان تأهله للدور المقبل مبكرا، من خلال تحقيق الفوز أمام الخضر، مستغلا في ذلك عامل الأرض، والمعنويات العالية التي يتواجدون فيها بعد فوزهم في الجولة الأولى أمام ضيف الشرف منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0.

وبالنظر لهذه المعطيات، يكون جماهير المنتخبين أمام مباراة تعد بالكثير من الندية، خاصة وأنها تحمل طابع داربي غربي، بين مدرستين عريقتين.