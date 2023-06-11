كأس العرب.. المنتخب الوطني لـ”الفوت صال” يتعادل أمام طجاكستان

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، مشواره ضمن دور المجموعات من كأس العرب، بتعادل أمام طجاكستان.

وانتهت هذه المواجهة بين المنتخب الوطني، ونظيره من طجاكستان، بنتيجة هدفين في كل شبكة.

كما تداول على تسجيل اهداف الخضر في هذا اللقاء، كل من عز الدين تكجراد، وصفيان مجاهد.

وبهذا أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، مشواره ضمن دور المجموعات من كأس العرب، في المرتبةالثانية للمجموعة الأولى.