كأس العرب.. المنتخب الوطني يحقق أول فوز له على حساب لبنان

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في أول خرجة له من منافسة كأس العرب، الجارية بالسعودية، على حساب منتخب لبنان.

وأنهى المنتخب الوطني، الشوط الاول من هذه المواجهة لصالحه بهدفين نظيفين، من توقيع ماسيل أجعودي، ياسين بن أحمد.

كما تمكن منتخب لبنان، من تقليص الفارق في الشوط الثاني من هذا اللقاء، الذي انتهى بنتيجة هدفين لهدف.

وبهذا نجح المنتخب الوطني في أول اختبار له ضمن هذه الطبعة من منافسة كأس العرب الجارية حاليا بالسعودية.