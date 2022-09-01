كأس العرب.. المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول لصالحه أمام تونس

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، شوطه الاول من ربع نهائي كأس العرب، لصالحه بنتيجة 1-0، على حساب تونس.

وكشف أشبال المدرب أرزقي رمان، عن نواياهم منذ الدقائق الاول لهذه المباراة، من خلال تحكمهم بالكرة، وصناعتهم لفرص تهديفية.

كما تمكن اللاعب محمد عبد المجيب، في الدقيقة الـ29، من تجسيد احدى هذه الفرص إلى هدف، مانحا التقدم للخضر.

ومن جهته سعى المنتخب التونسي للناشئين، لتعديل النتيجة، بعدة فرص خطيرة، تصدى لها دفاع المنتخب الوطني وحارسه حماش.