كأس العرب.. تعرف على موعد القمة المُنتظرة بين الخضر والمغرب !

تتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المُقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. وذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

اللقاء المقرر بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر لا يقبل القسمة على اثنين. وستلعب المواجهة بملعب الثمامة المونديالي على أمل بلوغ الخضر للمربع الذهبي.

ووجه الناخب الوطني للخضر مجيد بوقرة رسالة مباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وقال “الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر. “عندما تشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.

وأضاف “المنتخب المغربي من بين هاته المنتخبات حيث ستكون مواجهة السبت عبارة عن داربي كبير ونحن هنا للذهاب بعيدا”. وختم “الآن علينا التركيز على الاسترجاع من أجل أن نكون جاهزين لموقعة السبت”.

وعبر المدرب المنتخب الوطني عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر. وقال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.

كما أضاف:”تأثر زملاء القائد ياسين براهيمي من الناحية البدنية أمام مصر”. كما ختم:”لكن أنا سعيد جدا بالمردود المُقدم من اللاعبين خاصة من الناحية التكتيكية”.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة اليوم الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

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