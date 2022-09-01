كأس العرب.. رمان يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة تونس

يواجه المنتخب الوطني لاقل من 17 عاما، اليوم الخميس، منتخب تونس، ضمن ربع نهائي كأس العرب الجارية بالجزائر.

وكشف مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها هذا اللقاء.

وانتقى أرزقي رمان، العناصر الأكثر جاهزية، ضمن تعداده، سعيا في تحقيق الفوز بهذا اللقاء، وضمان التأهل للمربع الذهبي

كما ضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، والتي ستبدأ هذه المباراة، أسماء كل من: