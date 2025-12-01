كأس العرب.. فلسطين تخطف فوزًا ثمينًا أمام قطر في الوقت القاتل

حقق منتخب فلسطين فوزًا مفاجئًا ومهمًا على منتخب قطر بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب البيت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب فيفا 2025.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين المنتخبين، قبل أن يتمكن المنتخب الفلسطيني من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحسم المباراة في لحظاتها الأخيرة.

وبهذا الانتصار يرتقي منتخب فلسطين إلى صدارة المجموعة رفقة منتخب سوريا، الذي كان قد تفوق على منتخب تونس في مواجهة سابقة. بينما تحتل قطر وتونس المركزين الثالث والرابع على التوالي.