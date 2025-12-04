كأس العرب.. قطر تكتفي بالتعادل أمام سوريا وتضعف حظوظها في بلوغ الدور المقبل

سقط منتخب قطر في فخ التعادل أمام نظيره السوري، في مباراة مثيرة جرت اليوم ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب. ليزيد من تعقيد مهمته في التأهل إلى الدور القادم بعد بدايته الصعبة في البطولة.

وعجز المنتخب القطري عن تحقيق الفوز الذي كان بحاجة ماسة إليه، خاصة بعد خسارته القاسية في المباراة الافتتاحية أمام منتخب فلسطين (0-1)، ما جعله يدخل اللقاء تحت ضغط كبير بحثا عن أول ثلاث نقاط.

وتمكنت قطر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 78 بواسطة أحمد علاء الدين، قبل أن ينجح منتخب سوريا في خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل، يتصدر منتخبا فلسطين وسوريا المجموعة بأربع نقاط لكل منهما، بينما تحتل تونس المركز الثاني بنقطة واحدة. ويتذيّل منتخب قطر الترتيب بنفس الرصيد، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور الثاني.