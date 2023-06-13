كأس العرب لكرة الصالات.. حارس الخضر يفتك جائزة أفضل لاعب

افتك حارس المنتخب الوطني لكرة الصالات سمير طفاف جائزة أفضل لاعب في مباراة الكتيبة الوطنية أمام العراق في ربع نهائي المنافسات.

وقاد الحارس سمير طفاف رفقائه للفوز بثنائية مقابل صفر خلال المباراة التي أداها بشكل بطولة بالسعودية.

ولعب طفاف دورا كبيرا في تأهل الكتيبة الوطنية الى الدور المقبل، كما قد يكون له دورا كبيرا في الفوز بالنهائي مستقبلا، خاصة وأنه اصبح ورفقائه على بعد خطوة من السيدة الكأس.

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