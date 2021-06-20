كأس العرب للأمم.. الخضر يسعون لافتتاح مشوارهم بفوز أمام موريتانيا

يفتتح المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الأحد، مشوارهم ضمن منافسة كأس العرب للأمم، بمواجهة نظيرهم من موريتانيا

ويسعى أبشال المدرب محمد لاسات، لتسجيل انطلاقة موفقة ضمن هذه المنافسة، من خلال الإطاحة بمنافسهم منتخب موريتانيا.

وسيدخل المدرب لاسات، هذه المواجهة بتشكيلة تضم كل من، سعيد، مهور، آيت عمر، عجودي، زقاي، بوعون، أحمان، توانتي، بن دريس، دحيليس، بالإضافة للحارس وناس.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بنظيره الموريتاني، تدخل ضمن الجولة الأولى لكأس العرب للأمم