كأس العرب للشباب.. الخضر مُتفوقون أمام تونس في الشوط الأول

أنهى المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة الشوط الأول مُتفوقا أمام تونس في اللقاء الجاري حاليا.

لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب للشباب 2022 الجارية بمدينة أبها السعودية.

حيث انتهى الشوط الأول بتفوق الخضر بهدف يتيم دون رد سجله اللاعب، بلحاج شكال، برأسية محكمة في الدقيقة 34.

هذا في انتظار ما ستُسفر عنه المرحلة الثانية من جديد في اللقاء الجاري بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.