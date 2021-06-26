كأس العرب للمنتخبات.. الخضر يتأهلون للدور الثاني على حساب النيجر

الرياضة
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كأس العرب للمنتخبات.. الخضر يتأهلون للدور الثاني على حساب النيجر
بقلم كريم.تيغرمت

تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم السبت، للدور الثاني من كأس العرب للمنتخبات، بعد تعادلهم أمام نظيرهم من النيجر.

وكان منتخب النيجر السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ23، قبل أن يعمق الفارق في الدقيقة الـ38، لينتهي الشوط الأول لصالح النيجر بـ2-0.

الشوط الثاني تمكن الخضر في الدقيقة الـ56 من تقليص الفارق، بنيران صديقة، وفي الوقت بدل الضائع، تمكن اللاعب آدم دوغي، من تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا ضمن المنتخب الوطني الأقل من 20 عاما، تأهله للدور الثاني من كأس العرب، برصيد أربعة نقاط.


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