كأس العرب للمنتخبات.. المنتخب الوطني متأخر بهدف لصفر أمام السعودية

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، الشوط الأول من نهائي كأس العرب للمنتخاب، والذي يجمعه بنظيره السعودي متأخرا في النتيجة بـ1-0.

وتمكن المنتخب السعودي من مخادعة أشبال لاسات، في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بعد خطأ في الدفاع.

وكاد المنتخب السعودي أن يضاعف النتيجة، بعدما أعلن الحكم عن ضربة جزاء، إلا أن حارس الخضر تألق في صدها.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فرض الخضر ضغط كبير على دفاع المنتخب السعودي، ما سمح له بخلق عدة فرص سانحة للتهديف، لكن دون نتيجة، ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول لصالح السعودية بـ1-0