كأس العرب للمنتخبات (-20 عاما).. الخضر في مهمة صعبة أمام المنتخب المصري

يواصل المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة مغامراته في منافسة كأس العرب للمنتخبات التي تحتضنها مصر، حيث يواجه أشبال المدرب “لاسات” المنتخب المصري ظهيرة اليوم الأربعاء بملعب القاهرة الدولي بداية من الساعة الثالثة برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لكأس العرب للأمم.

ويسعى المنتخب الوطني لتأكيد الفوز المحقق في الجولة الأولى أمام منتخب موريتانيا 1-0، فيما يسعى أصحاب الأرض لتأكيد الفوز المحقق أمام منتخب “النيجر” بـ 2-0.

وفيما يخص التعداد، سيكون الخيار متعددا أمام الناخب الوطني، محمد لاسات، لرسم التشكيلة الملائمة قصد تحقيق نتيجة ايجابية أمام “الفراعنة”، سيما وأن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية ودون تسجيل اصابات.

بالمقابل، يفتقد المنتخب المصري لوسط ميدانه الهجومي، صالح باشا الذي ينشط في صفوف اودينيزي الايطالي، اثر تعرضه لكسر في عظم الترقوة خلال مباراة فريقه امام النيجر، حيث خضع أمس الاثنين للجراحة، وهو ما يبعده رسميا عن المنافسة.

وفي اللقاء الآخر عن ذات المجموعة، يواجه منتخب النيجر نظيره الموريتاني، حيث يهدف كل فريق إلى بعث حظوظه في بلوغ الدور الثاني، سيما وأن المنتخبين انهزما في الجولة الاولى.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 16 منتخبا مقسما إلى أربع مجموعات كل واحدة منها تضم اربعة فرق. ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

البرنامج:

الأربعاء 23 جوان

الجزائر- مصر (سا 15)

النيجر – موريتانيا (سا 18)

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- مصر 3

2-الجزائر 3

3-موريتانيا 0

4- النيجر 0

الجولة الثالثة (السبت 26 جوان):

مصر- موريتانيا (سا 15)

الجزائر- النيجر(سا 15)