كأس العرب للناشئين.. المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى

أجريت أمس الأحد، قرعة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عاما، والمقرر اجراؤها بالجزائر، بمشاركة 16 منتخب عربي.

وأوقعت هذه القرعة، المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات فلسطين، الإمارات، والسودان.

كما تعرفت باقي المنتخبات المشاركة، على منافسيها ضمن المجموعات الأربعة، في هذه الطبعة من كأس العرب.

يذكر أن كأس العرب للناشئين 2022، ستحرى بوهران، في الفترة ما بين 23 أوت الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.