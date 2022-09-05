كأس العرب للناشئين.. “محاربو الصحراء” يبلغون النهائي بجدارة

تأهل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة في كرة القدم للدور النهائي لكأس العرب، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية الثامن سبتمبر الجاري.

وذلك عقب فوزه اليوم الإثنين، أمام نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-5 بعد انقضاء ال90 د بالتعادل السلبي .

وكان أشبال المدرب رزقي رمان، قد تأهلوا إلى المربع الذهبي على حساب منتخب تونس بركلات الترجيح أيضا 3-1 بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1 بمستغانم.

وللإشارة، تمكن المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة من تصدر المجموعة الأولى بتحقيقه لثلاث انتصارات ضد فلسطين (5-0) والسودان (2-0) والإمارات العربية المتحدة (3-0).

وبهذا سيواجه محاربي الصحراء في المباراة النهائية الفائز بين اليمن و المغرب، في إنجاز أول من نوعه في تاريخ المنتخب الوطني لهذه الفئة .

وستلعب المباراة النهائية والمقابلة الترتيبية (المركز الثالث)، يوم الخميس على ملعب سيق (معسكر).