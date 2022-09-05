كأس العرب للناشئين.. محاربو الصحراء يواجهون أسود الأطلس في النهائي

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، نظيره المغربي في نهائي كأس العرب التي تحتضنها الجزائر إلى غاية الثامن من سبتمبر الجاري.

وذلك عقب فوز المنتخب المغربي أمام نظيره اليمني بنتيجة هدفين مقابل صفر في نصف نهائي كأس العرب للناشئين.

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن التأهل للنهائي عقب فوزه بركلات الترجيح 5/4 أمام نظيره السعودي، بعد انتهاء ال90 د بالتعادل السلبي 0/0.

وبذلك سيواجه أشبال رزقي رمان في نهائي كأس العرب للناشئين المنتخب المغربي، بينما يواجه اليمن المنتخب السعودي على المركز الثالث.