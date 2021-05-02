كأس العرب.. مصر تواجه الخضر بالمنتخب الأول

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم الأحد أن المنتخب المصري سيُشارك في كأس العرب بالمنتخب الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحا في توقيت إقامة البطولة.

الاتحاد المصري لكرة القدم قال عبر صفحته في الفايسبوك أن هذا القرار يأتي تقديرا لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف الفيفا.

وكذا اضافة لأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها خاصة وأن المنتخب المصري وقع في مجموعة واحدة مع المنتخب الوطني الجزائري.

يُذكر أن مُدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة كشف عن مُشاركة الخضر في كأس العرب بالمحليين وكذا المحترفين في البطولات العربية.