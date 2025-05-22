كأس العرب 2025.. تخصيص جوائز مالية غير مسبوقة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر، تخصيص جوائز مالية قياسية، في خطوة تؤكد المكانة المتزايدة لهذه المنافسة القارية.

وكشف وزير الرياضة والشباب القطري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار فيما يمثل معياراً جديداً. ويضعها إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

مؤكداً أن هذا الإعلان يرسخ مكانة كأس العرب 2025، البطولة التي أعادت إحياءها قطر في عام 2021، ويعكس الدور الرائد للدولة في تطوير رياضة كرة القدم على مستوى المنطقة والقارة والعالم.

وأضاف المتحدث:”تخصيص هذا الرقم القياسي لجوائز البطولة المرتقبة، يؤكد التزامنا الثابت بالارتقاء برياضة كرة القدم والقيم الإيجابية التي تروج لها، والتي تعزز مشاعر الوحدة والانتماء. وتوفر فرصاً واعدة للنهوض بالأفراد والمجتمعات. يسرنا استضافة كأس العرب 2025 التي توفر منصة للاحتفاء بكرة القدم العربية، ومنبراً للتضامن بين شعوب المنطقة، ومصدر إلهام للمواهب الشابة”.

للإشارة، ستسضيف الدوحة القطرية حفل القرعة النهائية لكأس العرب 2025 في 25 ماي الجاري، وتنطلق البطولة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.