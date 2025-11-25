كأس العرب 2025.. ثلاثة منتخبات جديدة تتأهل لدور المجموعات

شهدت التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب-فيفا 2025 التي ستستضيفها قطر خلال الفترة الممتدة بين 1 و18 ديسمبر، يومًا حاسمًا.

انضمّت خلاله منتخبات الكويت وسوريا وفلسطين إلى قائمة المتأهلين رسميًا إلى دور المجموعات، بعد سلسلة مباريات مثيرة عكست رغبة قوية في التواجد بين أفضل 16 منتخبًا عربيًا في البطولة.

حجز المنتخب الكويتي مكانه في دور المجموعات بعد أداء مقنع وفوز مستحق على موريتانيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي احتضنه ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

ونجح منتخب فلسطين في التفوق على نظيره الليبي عبر ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، ليضمن رسميًا بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات.

كما نجح المنتخب السوري في تجاوز منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0، ليكمل المنتخبان المجموعة الأولى بتواجد منتخبات قطر، وتونس.

تنطلق بطولة كأس العرب فيفا 2025 يوم 1 ديسمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر. وتقام المباريات على عدد من أبرز الملاعب القطرية، من بينها: استاد لوسيل استاد الثمامة استاد المدينة التعليمية استاد أحمد بن علي استاد الجنوب استاد جاسم بن حمد ملاعب مونديالية بأعلى المعايير العالمية، ما يجعل نسخة 2025 واحدة من أكثر النسخ ترقبًا.

للإشارة، ستتواصل مباريات الملحق، غدا الأربعاء وفق البرنامج التالي:

عمان × الصومال

البحرين × جيبوتي

لبنان × السودان

اليمن × جزر القمر